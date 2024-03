Herber Rückschlag für 1. FC Köln: Er muss Trainingslager verletzt verlassen

Der seit Wochen auffälligste Kölner, Max Finkgräfe (19, r.), musste das Trainingslager in Spanien wegen Rückenschmerzen verlassen. © Uwe Anspach/dpa

Ausgerechnet einer der besten Akteure der jüngeren Vergangenheit muss das Trainingslager verletzungsbedingt abbrechen: Max Finkgräfe (19)!

Der Youngster hat noch immer mit anhaltenden Rückenschmerzen zu kämpfen, kam in Spanien noch nicht so richtig in Tritt. Grund genug für Trainer Timo Schultz (46), die Reißleine zu ziehen und den 19-Jährigen zurück in die Domstadt zu schicken.

Hierzulande soll sich der Linksverteidiger etlichen Untersuchungen unterziehen, um den Geißböcken im alles entscheidenden Saisonendspurt topfit zur Verfügung zu stehen.

Schon in der Vergangenheit hatte Finkgräfe mit Rückenschmerzen zu tun, fiel deshalb auch lange Zeit in der U19 aus. Seine Rückkehr nach Köln ist daher eine absolute Vorsichtsmaßnahme.