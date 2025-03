Hiobsbotschaft für 1. FC Köln: Nächster Abwehr-Star fällt aus

Innenverteidiger Dominique Heintz (31), hier im Zweikampf mit Super-Dribbler Florian Wirtz (21), zählt zu den absoluten Leistungsträgern beim 1. FC Köln. © Federico Gambarini/dpa

Heintz habe sich eine "Muskelstrukturverletzung im Oberschenkel" zugezogen, heißt es in einer Mitteilung des Klubs am Freitag. Das habe eine MRT-Untersuchung am Donnerstag ergeben.

Demnach habe sich der wichtige Stammspieler von Chefcoach Gerhard Struber (48) beim Training am Mittwoch verletzt.

Wie lange genau die Rheinländer nun auf den 31-Jährigen verzichten müssen, ist ungewiss. Der Verein selbst spricht lediglich davon, dass Heintz nun "vorerst pausieren" müsse.

Darüber hinaus hat wohl auch Offensiv-Star Mark Uth (33) einen weiteren Rückschlag auf seinem langen Weg zurück auf den Rasen erlitten.