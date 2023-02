Hübers bleibt bis 2024 beim FC Köln! Was passiert mit Horn und Hector?

Der impulsive Innenverteidiger bleibt dem FC noch mindestens bis 2024 erhalten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Grund dafür ist eine im Vertrag vereinbarte Klausel, die den 26-Jährigen nach dem Erreichen einer bestimmten Anzahl an Spielen um ein weiteres Jahr ans Geißbockheim bindet.

Aber nicht nur mit dem Innenverteidiger konnten die FC-Bosse um Geschäftsführer Christian Keller (44) verlängern. Auch Angreifer Mark Uth (31), Flügelflitzer Florian Kainz (30) und Ersatzkeeper Matthias Köbbing (25) bleiben den Kölnern erhalten.

Hinzu kommt Tim Youngster Lemperle (21)! Der Mittelfeldspieler unterschrieb ebenfalls einen neuen Vertrag in der Domstadt, soll jedoch in Zukunft an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen werden.

Denn: "Wir sehen ihn kurzfristig nicht als Stammspieler", gab Keller jüngst aus.

"Wir haben ihm aber auch einen klaren Plan aufgezeigt, wie er sein Ziel - Bundesliga-Spieler zu werden - verwirklichen kann", so der 44-Jährige weiter.