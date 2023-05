Irre Modeste-Prämie: So krass profitiert der 1. FC Köln, wenn der BVB den Titel holt

Kommt der FC Bayern München beim Gastspiel in der Domstadt nicht über ein Unentschieden hinaus, so würde dies ebenfalls die erste schwarz-gelbe Meisterschaft seit zehn Jahren bedeuten - ganz unabhängig vom eigenen Resultat. Ein Titel des Revierklubs wäre für Köln indes äußerst lukrativ.

Am 9. Spieltag erzielte der 35-jährige Franzose (r.) in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich gegen den FC Bayern München. © Bernd Thissen/dpa

Der Franzose war im Sommer 2022 für fünf Millionen Euro nach Dortmund gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Bislang kam Modeste 18-mal für den Tabellenführer zum Einsatz. Lediglich zwei Treffer und eine Vorlage sprangen dabei für ihn heraus.

In der vergangenen Spielzeit hatte er im Trikot der Kölner noch 20-mal ins Schwarze getroffen. Spätestens seit der Rückkehr des an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller (28) im Januar spielt der 35-Jährige in den Planungen von BVB-Coach Edin Terzic (40) keine Rolle mehr.

Dennoch könnte Modeste am Ende einen entscheidenden Anteil an einem möglichen Dortmunder Titelgewinn haben. Am 9. Spieltag traf der Franzose in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich für den BVB gegen den FC Bayern und sicherte den Schwarz-gelben somit einen wichtigen Punkt.

Am Samstag kommt es ab 15.30 Uhr nun zum großen Titel-Showdown in der deutschen Fußball-Bundesliga. Wem die Schatzmeister am Geißbockheim die Daumen drücken, dürfte wohl klar sein.