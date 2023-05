Jonas Hector verpasst letzten Auswärtssieg seiner Karriere! Köln hilft Bremen zum Klassenerhalt

Mit diesem Ergebnis ging es auch knapp zehn Zeitumdrehungen später in die Kabinen. Auch nach der Pause zeigten die Kölner ein solides Gesicht und boten den Werderanern kaum Platz für schnelle Kombinationen.

Deutlich effektiver hingegen spielten es die Kölner nach etwas mehr als einer halben Stunde. Nach einem blitzsauber vorgetragenen Angriff stand plötzlich Steffen Tigges am Fünfmeterraum goldrichtig und brachte den FC per Kopf mit 1:0 in Führung (36.)! Für den Ex-Dortmunder war es der erste Ligatreffer seit dem 7:1-Heimsieg im Hinspiel über die Bremer Mitte Januar.

Richtig zwingend wurde die Truppe von Trainer Steffen Baumgart aber nicht. Ganz anders die Gastgeber! Gleich zweimal hatte Angreifer Marvin Ducksch die Führung für Grün-Weiß auf dem Fuß (8./9.), musste sich jedoch in beiden Fällen von der Strafraumkante FC-Keeper Marvin Schwäbe geschlagen geben.

Mit Jonas Hector als Kapitän, der den Effzeh gegen Bremen im letzten Auswärtsspiel seiner Karriere aufs Feld führte, erwischte Köln in einer enorm temporeichen und munteren Anfangsphase den dominierenden Start.

Beide Mannschaften schenkten dem Gegner keinen Zentimeter Rasen und hauten sich während der 90 Minuten voll in die Zweikämpfe. © Carmen Jaspersen/dpa

Mit der Führung im Rücken und heroischer Ruhe im Aufbauspiel bestimmten die Rheinländer auch bis tief in die zweite Hälfte das Geschehen im Weserstadion.

Dann spielten sich die Hausherren allerdings in einen Rausch! Erst scheiterte Jens Stage nach überragender Vorarbeit von Niclas Füllkrug an Schwäbe (70.), dann stand plötzlich Romano Schmid ganz frei am zweiten Pfosten und setzte die Kugel aus unmöglichem Winkel durch die Beine des FC-Keepers zum 1:1 ins Netz (73.)!

Angetrieben vom Klassenerhalt zogen die Hanseaten schließlich auch das zuvor frustrierte Publikum wieder in ihren Bann. Dennoch gebührte dem Ex-Bremer Davie Selke das letzte Highlight einer über weite Strecken eher verhaltenen Begegnung.

Dem frisch gebackenen Derby-Held gelang es tatsächlich, den Ball nach kurioser Vorarbeit aus zwei Metern über den Kasten zu setzen (84.). Kurz danach war Schluss und Werder Bremen gerettet!

Für die Rheinländer kommt es am 34. Spieltag (27. Mai, 15.30 Uhr) im RheinEnergieSTADION zum Showdown gegen Bayern München. Für die Bayern geht es - je nach Ausgang des Spitzenspiels gegen RB Leipzig (18.30 Uhr) - um nichts weniger als den elften Meistertitel in Serie. Für den 1. FC Köln hingegen bricht nach dem letzten Pflichtspiel von Jonas Hector eine neue Zeitrechnung an.