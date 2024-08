Absturz in die 3. Liga: Kickt Ex-Bundesliga-Star bei diesem Klub bald gegen Raúl?

Köln/Spanien - Die Fußball -Karriere von Sebastian Andersson ging in den vergangenen Jahren vor allem in eine Richtung - bergab. Jetzt winkt dem Ex-Stürmer des 1. FC Köln wohl eine neue Chance!

Sebastian Andersson (33, r.) lief insgesamt 47 Mal für den 1. FC Köln in der Bundesliga auf. © Federico Gambarini/dpa

Wie "Geissblog" berichtet, liegt dem 33-jährigen Schweden ein unterschriftsreifes Angebot von CF Intercity Sant Joan d'Alacant aus der spanischen Hafenstadt Alicante vor.

Der Kontrakt soll über zwei Jahre (bis 2026) gehen und die Option auf eine anschließende Anstellung in der Direktion des Vereins beinhalten.

CF Intercity spielt im Land des frischgebackenen Europameisters derzeit in der Primera Federación – Grupo II, einer zweigleisigen dritten Liga. Zumindest was die Höhe der Spielklasse angeht, setzt sich Anderssons Karriere-Absturz also fort.

Andererseits wird der Blondschopf froh sein, dass er überhaupt noch einmal die Möglichkeit erhalten hat, seine Zeit als aktiver Fußballer verlängern zu können. Davon abgesehen würde ein Transfer nach Spanien auch gut zu seinen privaten Plänen passen.

Nach seinem Vertragsende in Köln im Sommer 2023 hatte der Torjäger den Lebensmittelpunkt seiner Familie nach Mallorca verlegt. Dort hielt er sich weiter fit, bis in der Winterpause schließlich Zweitligist 1. FC Nürnberg anklopfte.