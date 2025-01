Klare Köln-Ansage in Richtung München: "Urbig ist unser Spieler!"

FC-Kaderchef Thomas Kessler (38, Foto) will seinen Nachwuchs-Torhüter Jonas Urbig angeblich gar nicht abgeben. © Marius Becker/dpa

Und diese Aussagen werden dem FCB wohl so gar nicht schmecken!

Offensichtlich hat der Zweitligist nämlich mitnichten vor, nach Florian Wirtz (21, Bayer Leverkusen), Justin Diehl (20, VfB Stuttgart) und Tim Lemperle (22, ab Sommer bei der TSG 1899 Hoffenheim) das nächste FC-Juwel für einen kleinen Taler zu verlieren - ganz im Gegenteil!

"Jonas ist unser Spieler. Er nimmt einen wichtigen Part in unserer Mannschaft ein", betont Kölns Kader-Boss Thomas Kessler (38), selbst ehemaliger Bundesliga-Torhüter, auf der Pressekonferenz vor dem Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV am Samstagabend.

Zwar sei dem 38-Jährigen durchaus bewusst, dass Urbig selbst keinesfalls damit zufrieden ist, seinen Stammplatz in der aktuellen Spielzeit an Routinier Marvin Schwäbe (29) verloren zu haben. Dennoch wisse der Klub um das riesige Potenzial, das in dem Eigengewächs schlummert.