Entscheidung in Trainerfrage deutet sich an: Bleibt René Wagner doch länger beim 1. FC Köln?
Köln - Nach der Entlassung von Lukas Kwasniok (44) im März hat René Wagner (37) den 1. FC Köln zunächst als Interimstrainer übernommen. Nun verdichten sich die Zeichen, dass der gebürtige Dresdner auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des Aufsteigers stehen wird.
Nachdem der Klassenerhalt für die Rheinländer praktisch feststeht und eigentlich nur noch in der Theorie schiefgehen kann - die Kölner haben zwei Spieltage vor Saisonende sechs Punkte und 17 Tore Vorsprung auf den auf dem Relegationsrang liegenden VfL Wolfsburg -, hat FC-Sportchef Thomas Kessler (40) Wagner am Donnerstag beinah überschwänglich gelobt.
"Er hat die Stellschrauben genau richtig geändert. Wir haben die nötigen Punkte geholt. In den Auswärtsspielen wurden sehr wichtige Zähler eingefahren, dazu haben wir das Heimspiel gegen Werder Bremen gewonnen", bilanziert der Ex-Keeper mit Blick auf die bisherige Ausbeute unter dem 37-Jährigen (ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage).
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 37-Jährige "das Heft des Handelns in einer schwierigen Situation" übernommen hätte, hätten Wagner und sein Staff gemeinsam mit der Mannschaft ihre Sache "sehr gut gemacht", so Kessler.
Zur Erinnerung: Zum Zeitpunkt des Kwasniok-Aus hatte der FC nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Hinzu kam eine Serie von 18 Spielen am Stück ohne Sieg. Kessler traue dem Übungsleiter daher "definitiv zu, dass er eine Mannschaft entwickeln kann". Er selbst wolle sich aus diesem Grund nach Saisonende mit dem Dresdner hinsetzen und über die kommende Saison sprechen.
Entscheidung für René Wagner laut Thomas Kessler nicht zufällig gefallen: "Macht man nicht aus einer Laune heraus"
Allerdings betont der Sport-Geschäftsführer gleichzeitig, dass er sich auch mit anderen Trainern auseinandersetzen würde. Das gehöre schließlich zu seinem Job und sei seine Verantwortung, meint der 40-Jährige. "Das weiß aber auch jeder Trainer, der bei uns arbeitet und läuft unabhängig von unserer sportlichen Situation."
Zudem lässt der Ex-Keeper keinen Zweifel daran, dass die Entscheidung pro Wagner nach dem 3:3-Unentschieden gegen Mönchengladbach nicht zufällig gefallen ist. "Jemanden in einer Situation, in der wir steckten, […] das Heft des Handelns in die Hand zu geben, macht man nicht aus einer Laune heraus, sondern aus absoluter Überzeugung", erklärt er.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa