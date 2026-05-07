Entscheidung in Trainerfrage deutet sich an: Bleibt René Wagner doch länger beim 1. FC Köln?

Köln - Nach der Entlassung von Lukas Kwasniok (44) im März hat René Wagner (37) den 1. FC Köln zunächst als Interimstrainer übernommen. Nun verdichten sich die Zeichen, dass der gebürtige Dresdner auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des Aufsteigers stehen wird.

Sportchef Thomas Kessler (40) hat am Donnerstag Einblicke in die Trainerfrage beim 1. FC Köln gegeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nachdem der Klassenerhalt für die Rheinländer praktisch feststeht und eigentlich nur noch in der Theorie schiefgehen kann - die Kölner haben zwei Spieltage vor Saisonende sechs Punkte und 17 Tore Vorsprung auf den auf dem Relegationsrang liegenden VfL Wolfsburg -, hat FC-Sportchef Thomas Kessler (40) Wagner am Donnerstag beinah überschwänglich gelobt.

"Er hat die Stellschrauben genau richtig geändert. Wir haben die nötigen Punkte geholt. In den Auswärtsspielen wurden sehr wichtige Zähler eingefahren, dazu haben wir das Heimspiel gegen Werder Bremen gewonnen", bilanziert der Ex-Keeper mit Blick auf die bisherige Ausbeute unter dem 37-Jährigen (ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage).

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 37-Jährige "das Heft des Handelns in einer schwierigen Situation" übernommen hätte, hätten Wagner und sein Staff gemeinsam mit der Mannschaft ihre Sache "sehr gut gemacht", so Kessler.

Zur Erinnerung: Zum Zeitpunkt des Kwasniok-Aus hatte der FC nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Hinzu kam eine Serie von 18 Spielen am Stück ohne Sieg. Kessler traue dem Übungsleiter daher "definitiv zu, dass er eine Mannschaft entwickeln kann". Er selbst wolle sich aus diesem Grund nach Saisonende mit dem Dresdner hinsetzen und über die kommende Saison sprechen.