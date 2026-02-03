1. FC Köln trauert um ehemaligen Helden: DFB-Pokalsieger Ferdinand Rohde verstorben

Köln - Der 1. FC Köln trauert um einen ehemaligen Helden: Ferdinand Rohde, DFB-Pokalsieger mit den Domstädtern in der Saison 1976/77, ist im Alter von 68 Jahren verstorben.

In insgesamt 25 Partien (5 Pflichtspiele, 20 Freundschaftsspiele) für den 1. FC Köln erzielte Offensivspieler Ferdinand Rohde 14 Tore. © Imago / Werner Otto

Das hat der Bundesligist am Dienstag mitgeteilt. Über die Todesumstände hält sich der Klub allerdings bedeckt.

Der gebürtige Ostwestfale wechselte im Sommer 1976 vom 1. FC Paderborn in die Rheinmetropole und bestritt insgesamt vier Bundesligapartien mit dem Geißbock auf der Brust. Zudem wurde er im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 7:2-Erfolg gegen den FC Homburg für Köln-Ikone Hannes Löhr (†73) eingewechselt.

Nach nur 14 Monaten in der Domstadt zog es den Angreifer zum belgischen Erstligisten R.A.A. La Louviere weiter. Daneben schnürte der gelernte Industriekaufmann seine Schuhe für Twente Enschede (Niederlande), den VfB Oldenburg, den VfL Herzlake sowie den VfL Bad Zwischenhahn.

Nach seiner aktiven Karriere ließ sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler in Niedersachsen nieder und betrieb dort ein Blumengeschäft, einen Großhandel für Fisch und Meeresfrüchte und ein Bestattungsinstitut.