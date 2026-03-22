Krisensitzung am Geißbockheim: Lukas Kwasniok kurz vor dem FC-Aus!

Nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach steht Lukas Kwasniok vor dem Aus beim 1. FC Köln! Schmeißt Klub-Boss Thomas Kessler ihn heute noch raus?

Von Maurice Hossinger

Köln - Hinter verschlossenen Türen laufen beim 1. FC Köln derzeit Gespräche über die Zukunft von Lukas Kwasniok (44)! Schmeißt Klub-Boss Thomas Kessler (40) den Trainer heute noch raus?

Die Stunden als FC-Trainer scheinen für Lukas Kwasniok wohl gezählt.
Die Stunden als FC-Trainer scheinen für Lukas Kwasniok wohl gezählt.  © Gregor Fischer/dpa

Nur zwei Siege aus den vergangenen 18 Pflichtspielen sind den Geißböcken viel zu wenig - spätestens das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (3:3) hätte gewonnen werden müssen, um Kwasniok im Amt zu bestätigen.

Dem droht daher jetzt der FC-Rausschmiss!

Laut Express sei Lukas Kwasniok bereits nach 20 Minuten wieder aus dem Geißbockheim gekommen und kurz angebunden abgedüst.

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Außerdem soll er gesagt haben: "Passiert hier heute nicht mehr so viel. Ich genieße jetzt die Sonne."

Bereits unmittelbar nach dem Remis gegen die Fohlen hatte Thomas Kessler ein klares Bekenntnis zu Kwasniok vermieden.

"Klar ist, dass du irgendwelche Stellschrauben drehen musst, damit du auch in der Lage bist, mal wieder ein Fußballspiel zu gewinnen", erklärte er. Man werde "in aller Ruhe und sehr rational über die Themen sprechen und ergebnisoffen über viele Dinge diskutieren".

Als Kandidat für eine mögliche Nachfolge gilt Kwasnioks Assistent René Wagner (37). Kwasniok hatte seinen Job in Köln im vergangenen Sommer angetreten.

Titelfoto: Bildmontage: Gregor Fischer/dpa

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