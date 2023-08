Kurz vor Bundesliga-Start bei Borussia Dortmund: 1. FC Köln bangt um Davie Selke!

Beim 1:6 im März in Dortmund gelang Davie Selke sein erster Treffer für den Effzeh. © Tim Rehbein/dpa

Der Winter-Neuzugang musste im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück mit muskulären Problemen raus - jetzt wackelt sein Einsatz gegen den Vizemeister.

"Hinter Davie steht ein Fragezeichen", gab Trainer Steffen Baumgart (51) am heutigen Donnerstag offen zu.

Trotz der absolvierten Trainingseinheit will man am Geißbockheim allerdings erst am Spieltag entscheiden, ob es für den Ex-Herthaner zu einem Einsatz im Signal-Iduna-Park reicht.

Im Gegensatz zu Selke ist Mittelfeldmotor Dejan Ljubicic (25) wieder mit von der Partie. Der vom VfL Wolfsburg umworbene Österreicher fehlte an der Bremer Brücke wegen einer Blessur am Knöchel.