Kurz vor Mega-Transfersperre: 1. FC Köln soll beinahe diesen Stürmer geholt haben

Köln - Elf mickrige Tore hat der 1. FC Köln in der bisherigen Bundesliga-Saison aufs Tableau gebracht. Ein torgefährlicher Angreifer hätte dem Klub in dieser Saison mehr als geholfen. Einen hatte der FC sogar schon an der Angel ...

Also müssen es auch in der Rückrunde Davie Selke (29), Steffen Tigges (25) und Co. richten. Schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr) haben die Jungs von Trainer Timo Schultz (46) gegen den VfL Wolfsburg die Möglichkeit offensiv endlich den Turbo zu zünden.