Kurz vor Saisonstart: Verliert der 1. FC Köln den nächsten Leistungsträger?

Und auch in diesem Jahr will Keller dem Vernehmen nach hart bleiben und den 26-Jährigen nicht abgeben, berichtet die "BILD". Vielmehr strebe der 47-Jährige sogar eine Verlängerung des nur noch für die kommende Saison gültigen Arbeitspapiers des Österreichers an.

Demnach sei der englische Klub mit einer ersten Offerte in Höhe von vier Millionen Euro bei Keller jedoch abgeschmettert - ganz so wie der VfL Wolfsburg ein Jahr zuvor. Auch die Niedersachsen wollten Ljubicic damals vom FC loseisen, boten angeblich sogar bis zu zehn Millionen Euro.

Leeds-Trainer Daniel Farke (47) soll ein Auge auf Dejan Ljubicic vom 1. FC Köln geworfen haben. © John Walton/PA Wire/dpa

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Ljubicic zählt nach wie vor zu den leistungsstärksten Akteuren im FC-Kader - sofern er seine PS wieder konstant auf die Straße bekommt. Und: Durch die noch immer geltende Transfersperre würde ein Abgang Ljubicics ein Loch aufreißen, das Keller erst im Winter stopfen könnte.

Zumal Kölns neuer Chef-Trainer Gerhard Struber (47) dem Vernehmen nach große Stücke auf seinen Landsmann hält.

Allerdings soll Letzteres auch für Leeds-Trainer Daniel Farke (47), zwischen 2022 und 2023 als Übungsleiter bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie, gelten. Immerhin soll der den englischen Traditionsverein nach dem Einstieg von Getränkekonzern "Red Bull" im Sommer so schnell wie möglich zurück in die Premier League führen.

Dementsprechend sei davon auszugehen, dass Leeds in den kommenden Tagen ein weiteres Angebot an den FC abgeben wird, so die "BILD" weiter. Ob Keller das am Ende überzeugen wird? Fraglich ...