Last-Minute-Wahnsinn in Köln! FC holt Dusel-Sieg gegen Greuther Fürth

Köln - In einem über weite Strecken ereignisarmen Spiel konnte sich der 1. FC Köln gegen Greuther Fürth mit 1:0 durchsetzen. Den Treffer des Tages erzielte der eingewechselte Damion Downs erst in der Nachspielzeit (90.+4).

Brachte das RheinEnergieSTADION mit seinem Treffer spät zum Beben: FC-Stürmer Damion Downs (20, r.). © Marius Becker/dpa

Für die Kölner, die wie in der Vorwoche erneut mit einer Dreierkette aufliefen, war es bereits der dritte Zu-Null-Sieg in Serie - und das, obwohl die Hausherren gegen die formschwachen Fürther eine eher durchwachsene Leistung zeigten.

Zwar war die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber über die gesamte Spieldauer die dominantere Mannschaft, hochkarätige Chancen waren allerdings Mangelware.

Zwei Tage vor dem in Köln mit Spannung erwarteten Karnevalsauftakt dauerte es dementsprechend bis tief in die Nachspielzeit, ehe das RheinEnergieSTADION zum Beben gebracht wurde: Der kurz zuvor eingewechselte Damion Downs brachte das Spielgerät nach Ecke von Florian Kainz per Kopf über die Linie (90.+4).

Während sich die Rheinländer damit vorerst in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und aktuell auf dem sechsten Platz rangieren, ist es für die Fürther bereits die dritte Niederlage in Serie.