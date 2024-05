Poldi schießt gegen den 1. FC Köln: Das ist der Grund für seine Kritik

"Es gibt jetzt großen Frust, manch einer wird erst in den kommenden Tagen richtig realisieren, was da passiert ist. Und es gibt viele Fragen: Bleiben die Verantwortlichen? Sollten und können sie überhaupt bleiben?", sagte Weltmeister Podolski dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Der 1. FC Köln musste am vergangenen Wochenende den siebten Abstieg der Vereinsgeschichte hinnehmen. © Harry Langer/dpa

Doch in der Vergangenheit war meine Hilfe wenig erwünscht. Ich kann auch nur vermuten, was die Gründe waren: Neid? Missgunst? Die Befürchtung, ich könnte den Verantwortlichen die Sonne nehmen und sie in den Schatten stellen? Ich weiß es nicht", sagte der 130-malige Nationalspieler, der zurzeit noch bei Gornik Zabrze in der polnischen Liga aktiv ist.

Der Kölner Double-Gewinner von 1978, Dieter Prestin, fordert vor allem personelle Veränderung und wäre mit einem Team selbst bereit, Verantwortung zu übernehmen.

"Wir überlegen ernsthaft, eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu beantragen, wenn die Vereinsspitze nicht von sich aus Verantwortung übernimmt", sagte Prestin (67) dem "Stadt-Anzeiger".

Der Abstieg sei verdient und das Produkt eines Versagens der Vereinsführung. "Die Mitglieder und Fans, mit denen ich im Austausch bin, wollen nur eines: einen Neustart. Die Verantwortlichen sollten Konsequenzen ziehen und den Weg freimachen", forderte Prestin.