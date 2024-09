Mark Uth will Karriere trotz langwieriger Verletzung nicht beenden: "Liebe den FC zu sehr!"

Frustriert, aber noch nicht designiert aufgrund seiner langwierigen Verletzungsmisere: Mark Uth (33) will seine Karriere fortsetzen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei Sport1 sagte Uth: "Ich hatte einen kleinen Rückschlag. Die letzten zwei Jahre waren wirklich nicht einfach für mich. Aber ich bin kein Mensch, der aufgibt. Ich liebe das alles hier und diesen Verein einfach viel zu sehr, um aufzugeben."

Die Schuhe an den Nagel hängen ist für Uth also kein Thema. Und das, obwohl der 33-Jährige in dieser Saison schon wieder über einen Monat verletzungsbedingt pausieren musste. Am zweiten Spieltag der diesjährigen Saison war der Mittelfeldroutinier gegen die SV Elversberg nach wenigen Minuten Einsatzzeit ausgewechselt worden.

In den vergangenen zwei Jahren hat Uth lediglich 21 von 63 Pflichtspielen bestritten. Immerhin: Ab nächster Woche will der einmalige Nationalspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen: "Ich versuche nächste Woche wieder auf den Platz zu gehen", macht der Kölner den Fans Hoffnung.

Individuell hatte er schon zuvor wieder behutsam Einheiten absolviert.

Bis er wieder ein Pflichtspiel für den FC bestreitet, wird es aber vermutlich noch einige Wochen dauern.