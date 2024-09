1. FC Magdeburg gewinnt Spiel gegen Köln, das in 99 von 100 Fällen anders ausgeht

Köln - Was für eine wilde Partie! Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Magdeburg ging es schon früh heiß her! Die Gäste kamen dabei zunächst überhaupt nicht ins Spiel, wurden phasenweise an die Wand gespielt. Am Ende gewann Blau-Weiß aber mit 2:1 (0:0) - unglaublich.