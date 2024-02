Nach Aus beim 1. FC Köln: So viel Kohle kassierte Steffen Baumgart in zwei Jahren!

Steffen Baumgart (52) war DAS Gesicht des 1. FC Köln. © Uwe Anspach/dpa

Der 52-Jährige war erst zum 1. Juli 2021 an den Rhein gewechselt, sollte den Effzeh nach überstandenem Klassenerhalt zurück in die Erfolgsspur bringen.

Die anschließende Qualifikation für die UEFA Conference League dürfte sich auch in Sachen Gehalt ordentlich für ihn gelohnt haben. Wie BILD berichtete, soll sich "Baumi" mit knapp einer Million Euro pro Jahr bei den Geißböcken begnügt haben.

Demnach flossen rund 900.000 Euro jährlich vom Klub zum 52-Jährigen. Erst sein neuer Vertrag in der Hansestadt brachte nun noch einmal Fahrt in die muntere Gehalts-Diskussion.

Bislang hält sich sein neuer Arbeitgeber noch zurück, was das Salär des neuen Trainers angeht. Angesichts der wirtschaftlich angespannten Situation dürfte das Gehalt allerdings nicht ganz so prall ausfallen wie in Köln.