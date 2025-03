Nach Debüt für den FC Bayern: Das denkt Köln-Coach Struber über Jonas Urbig

Köln-Coach Gerhard Struber (48) hat sich zu seinem Ex-Torwart Jonas Urbig (21) geäußert. © Marius Becker/dpa

"Natürlich habe ich das mitbekommen. Und ich habe mich auch für ihn gefreut", sagte FC-Coach Gerhard Struber (48).

"Er kann für die Bayern ein Torwart sein, der ein ganz entscheidender Faktor sein kann."

Das 21 Jahre alte Torhüter-Talent war im Winter zum FC Bayern gewechselt, nachdem er in der Hinrunde in Köln seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe (29) verloren hatte.

Am Mittwoch war Urbig beim 3:0 der Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen für den verletzten Manuel Neuer (38) eingewechselt worden.