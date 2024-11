Nach Fast-Einwechslung gegen Münster: So ist der Uth-Plan beim 1. FC Köln

Köln - Beim 1:0-Sieg gegen Aufsteiger Preußen Münster am Freitag schmorte FC-Köln -Star Mark Uth (33) 90 Minuten auf der Bank. Dabei hatte sich der Spielmacher zwischenzeitlich sogar schon zur Einwechslung bereit gemacht.

Mark Uth (33) muss weiter auf sein Comeback in der 2. Bundesliga warten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Hinter dem gebürtigen Kölner liegen Monate des Vergessens: Erst verpasste er aufgrund von verschiedenen Verletzungen beinah die komplette Vorsaison, dann verletzte er sich bei seiner Rückkehr am zweiten Spieltag der aktuellen Saison gegen die SV Elversberg.

Beim Gastspiel in Münster war der 33-Jährige nun endlich wieder zurück im Kader von FC-Coach Gerhard Struber (47) - und hätte beinah direkt von null auf hundert starten müssen: In der Schlussphase stand der Publikumsliebling unter lauten „Uth, Uth, Uth“-Rufen der Fans schon zur Einwechslung an der Seitenlinie bereit, wurde dann allerdings doch wieder zurück zur Ersatzbank beordert.

Eine kuriose Szene, auf die Struber nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon eingegangen ist. Dabei spielte auch Florian Kainz (31) eine Rolle.

Denn als der Ex-Kapitän, der kurz zuvor selbst als Joker ins Spiel kam, in der 85. Minute ohne Gegnereinwirkung umknickte und liegen blieb, hatte sein Coach bereits eine schlimmere Verletzung befürchtet - und prompt Uth zum Aufwärmen geschickt.