Nach Pleite bei Union Berlin: Muss Köln-Trainer Baumgart jetzt gehen?

Ein nachdenklicher Coach des 1. FC Köln: Auch über die Zukunft von Erfolgstrainer Steffen Baumgart (51) wird diskutiert. © Andreas Gora/dpa

Baumgart selbst war da realistischer und in seiner gewohnt knurrigen Art auch erstaunlich offen für das unbarmherzige Fußball-Geschäft. Natürlich werde auch über seinen Posten gesprochen, gerade über diesen, raunzte er ins Mikrofon.

"Es ist klar, in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit und die sieht für uns nicht gut aus", sagte der 51-Jährige.

Es blieb im individuellen Deutungsbereich der Zuhörer, wer in Köln nun alles hinterfragen werde und mit wem Baumgart selbst in medias res gehen will. Mit seinem Trainerteam? Mit den Club-Verantwortlichen?

Und war das alles, was da ausgerechnet in den Katakomben seines eigentlichen Herzensclubs Union Berlin passierte schon eine verklausulierte Bereitschaft zum geordneten Rückzug?

Wenn es in der Bundesliga schon am 13. Januar weitergeht, spielt Köln gegen den 1. FC Heidenheim, den Aufsteiger, der mit 20 Punkten doppelt so viele holte wie der 1. FC.