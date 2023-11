Nach Pokal-Aus gegen Lautern: Wackelt nun der Stuhl von Steffen Baumgart?

Könnte die laufende Saison die vermutlich letzte werden für Steffen Baumgart beim 1. FC Köln? © Uwe Anspach/dpa

Gerade einmal vier Punkte konnten die Geißböcke an den ersten neun Spieltagen der laufenden Spielzeit einfahren. Dazu noch das blamable Pokal-Aus beim 1. FC Kaiserslautern!

Parallel stellen die Kölner mit sieben erzielten Treffern die schlechteste Offensive der ganzen Liga. Klar, dass die durchwachsene Momentaufnahme da auf keinen Geringeren zurückgeführt wird als auf Steffen Baumgart.

Der einstige Erfolgscoach des SC Paderborn dürfte angesichts der mageren Punkteausbeute bei Geschäftsführer Christian Keller (44) nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzen wie noch eineinhalb Jahre zuvor als man die Conference-League-Qualifikation erreicht hatte.

Eins dürfte dabei allerdings klar sein: Bleiben auch in den kommenden Wochen die Ergebnisse aus, dürfte am Geißbockheim die öffentliche Trainerdiskussion so richtig losgehen.