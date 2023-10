Nach Sticheleien vor dem Rhein-Derby: Das sagt Köln-Trainer Steffen Baumgart

Köln - Für Trainer Steffen Baumgart (51) vom 1. FC Köln sind die Sticheleien vor dem Bundesliga-Derby bei Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) abgehakt.

Steffen Baumgart (51) freut sich auf das Derby am Sonntag. © Federico Gambarini/dpa

"Das sollte man alles nicht überbewerten", sagte Baumgart am Freitag: "Damit können wir Zeitungen füllen. Aber das von Leverkusen war nicht dramatisch und das von mir auch nicht. Das wird die Welt nicht verändern. Stichelei hin oder her, ich freue mich aufs Spiel und die Begegnungen."

Nachdem Bayer in einer Werbung für ein Europa-League-Spiel fragte: "Verfolgst du gern Abstiegskampf?" und in Klammern dahinter antwortete: "Dann bist du wohl K*ln-Fan." hatte Baumgart emotional reagiert und unter anderem gesagt: "Der FC steht in dieser Region über allem. Da kannst du 20 Mal UEFA-Cup-Sieger werden oder Vizemeister. Scheißegal."

Er habe in Bezug auf sein Verhältnis mit Bayer-Trainer Xabi Alonso (41) "das Gefühl, dass man eine negative Situation zwischen uns beiden haben will, die nicht da ist. Er macht einen sehr guten Job. Und ich finde meinen Job auch nicht so schlecht."

Bayer sei vor allem wegen der "klaren Trainer-Handschrift" und der individuellen Qualität so gut: "Die Elf, die ich erwarte, sind alle in der Kategorie, wo ich sage: Leck mich am Arsch, da kommt einiges auf uns zu. Aber ein Derby hat immer eigene Gesetze."