Damion Downs vor dem Abflug? England-Klub bietet Mega-Summe für FC-Köln-Stürmer

Alles in Kürze

Mit zehn Toren und fünf Vorlagen in 29 Spielen war Damion Downs (20) in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger beim 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Und das hat es in sich: Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" aus Vereinskreisen erfahren haben will, bieten die Südengländer insgesamt acht Millionen Euro, um Downs ein Jahr vor Ablauf seines Kontraktes aus der Domstadt loszueisen. Die Verhandlungen sollen schon laufen.

Sollte es zu dem Transfer kommen, wäre der US-Nationalspieler der teuerste Abgang des FC seit dem Wechsel von Sebastiaan Bornauw (26) für 13,5 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg 2021.

Dennoch soll FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) den Kampf um den 20-Jährigen offenbar noch nicht aufgegeben haben.

Er versuche noch immer, Downs von einer Verlängerung seines Vertrags in der Domstadt zu überzeugen und wolle dafür auch an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, heißt es in dem Bericht.

Mit einer Entscheidung des Stürmers bezüglich seiner Zukunft ist allerdings frühestens in einer Woche zu rechnen, wenn Downs nicht mehr mit der Nationalmannschaft beim Gold-Cup, dem amerikanischen Pendant zur Europameisterschaft, im Einsatz ist. Das Finale findet am 6. Juli statt.