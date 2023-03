Nach Verletzungspausen: FC-Profis feiern Nationalmannschafts-Comeback

Köln - Der 1. FC Köln ist am Samstag (18.30 Uhr, Sky) bei Borussia Dortmund zu Gast. Anschließend steht eine Länderspielpause an.

Dejan Ljubicic (25) steht erstmals wieder im Kader der österreichischen Nationalmannschaft. © IMAGO/PhilippxBrem

Am kommenden Wochenende steht in der Fußball-Bundesliga der 25. Spieltag an. Der 1. FC Köln will dann seine Sieglos-Serie beenden. Dafür benötigt es allerdings einen Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

Danach reisen einige FC-Profis zu ihren Nationalmannschaften, denn vom 20. bis zum 28. März steht die erste Länderspielpause des neuen Jahres an.

Überraschend wurden jetzt auch zwei Kölner Spieler nominiert, die aus langen Verletzungspausen kommen.

Zum einen wird Dimitrios Limnios (24) in den Kader der griechischen Nationalmannschaft zurückkehren. Der 24-Jährige hatte sich im Juni 2022 in einem Länderspiel gegen Zypern einen Kreuzbandriss zugezogen.

Seitdem hat der griechische Nationalspieler keine Profi-Minute mehr absolviert.

Lediglich zwei Spiele in der Regionalliga West stehen in dieser Spielzeit für ihn zu Buche.