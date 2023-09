Nach verpatztem Saisonstart: FC-Coach Baumgart mit kurioser Bitte an seine Spieler!

Köln - Steffen Baumgart (51) möchte nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Köln künftig weniger Video-Studium machen müssen.

Steffen Baumgart (51) hat mit seiner Mannschaft nach fünf Saisonspielen erst einen mageren Punkt auf der Habenseite. © Federico Gambarini/dpa

"Wir haben uns das Spiel in Bremen nochmal intensiv angeschaut und sind es intensiv mit den Jungs durchgegangen", sagte der Trainer mit Blick auf das 1:2 in der Vorwoche: "Ich habe die Jungs gebeten, dass bald Schluss ist mit solchen Auswertungen."

Vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat der FC nur einen Punkt aus fünf Spielen und mit vier Treffern weniger als halb so viele Tore erzielt wie der Ex-Kölner Serhou Guirassy (27) in fünf Spielen für den VfB (zehn).

"Sie haben nicht nur einen Lauf, sie spielen einfach auch sehr guten Fußball im Moment", sagte Baumgart über die Schwaben.

Er sei aber guten Mutes, dass die Krise des FC bald ende. "Die Jungs gehen das sehr gut an", sagte er.