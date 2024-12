Nächste Absage: Dieses Top-Talent kommt nicht zum 1. FC Köln

Für den 1. FC Köln ist die Absage natürlich ärgerlich. Zumal die Domstädter in den letzten Tagen bereits einen anderen sicher geglaubten Transfer nicht eintüten konnten.

Der Grund: Sowohl der Spieler als auch der BVB hätten sich in mehreren Gesprächen auf einen Verbleib bis Saisonende verständigt - ein vorzeitiger Abschied ist damit vom Tisch.

Mit dem bosnischen Nationalspieler Josuf Gazibegovic (24, rechts) haben die Kölner bereits einen Winter-Transfer unter Dach und Fach gebracht. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Denn erst vor wenigen Tagen platzte für den Zweitliga-Herbstmeister die Verpflichtung des Schweizer Innenverteidigers Gregory Wüthrich (30). Der Grund: Eine offenbar nicht vollständige auskurierte Knieverletzung soll dafür gesorgt haben, dass es mit einer Unterschrift nicht geklappt hat!

Immerhin: Für die Abwehr haben sich die Kölner mit Josuf Gazibegovic (24) einen talentierten Verteidiger für die Rückrunde gesichert.

Ob der "Effzeh" auch nochmal im Sturm nachbessern wird, ist, Stand jetzt, zwar nicht ausgeschlossen. Allerdings müsste es in den nächsten Tagen bereits mit einer Verpflichtung klappen, da der Verein mit allen Neuzugängen am 3. Januar ins Trainingslager nach Spanien reisen will.