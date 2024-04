Nächster Ausfall beim 1. FC Köln: Timo Schultz muss Mittelfeld vor Bayern-Spiel umbauen

Köln - Der 1. FC Köln muss im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Rückschlag einstecken. Für das Spiel gegen Bundesliga -Rekordmeister Bayern München am Samstag (13. April) wird Mittelfeld-Spieler Denis Huseinbasic (22) offenbar ausfallen.

Muss seine Mittelfeld-Zentrale beim Auswärtsspiel in München umbauen: FC-Trainer Timo Schultz (46). © Harry Langer/dpa

Für FC-Trainer Timo Schultz (46) ist das besonders tragisch, immerhin sollte Huseinbasic beim Auswärtsspiel in München eigentlich den gelbgesperrten Stamm-Sechser Eric Martel (21) ersetzen.

Schon am Donnerstag (11. April) musste Huseinbasic das Training des Bundesliga-Siebzehnten vorzeitig beenden. Grund waren muskuläre Beschwerden.

Nachdem der Bosnier auch das Abschlusstraining am Freitag nicht vollständig mitmachen konnte, ist klar: Der 22-Jährige kann beim Spiel in München lediglich von der heimischen Couch in Köln zuschauen.

Wer nun gemeinsam mit Dejan Ljubicic (26) das FC-Zentrum bilden wird, ist derweil noch unklar. Möglich scheint etwa die Startelf-Premiere für Sommerneuzugang Jakob Christensen (22).