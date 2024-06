Nächster Leistungsträger bleibt dem 1. FC Köln treu: "Absolute Herzensangelegenheit"

Innenverteidiger Timo Hübers (27, 4. v. r.) trägt auch in der 2. Bundesliga weiterhin das Trikot des 1. FC Köln. © Friso Gentsch/dpa

Das hat der Zweitligist am Sonntag mitgeteilt. Demnach soll der 27-Jährige auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle auf und neben dem Platz einnehmen.

"Mit seiner sportlichen Qualität und seiner Erfahrung ist Timo ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft", meint Sport-Geschäftsführer Christian Keller (47). "Timo hat für sich zudem den Anspruch, zukünftig noch mehr Verantwortung zu übernehmen und noch mehr voranzugehen."



Daher sei sein Bekenntnis zum FC nicht nur ein starkes Signal an die Mannschaft und das Umfeld, sondern auch eine "absolute Herzensangelegenheit", so Keller.

"In den vergangenen drei Jahren sind mir der Verein, die Stadt und ihre Menschen sowie die treuen FC-Fans in all ihrer Emotionalität sehr ans Herz gewachsen", meint der Innenverteidiger anlässlich seines Treuebekenntnisses.