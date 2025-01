Nächstes Sorgenkind verlässt den 1. FC Köln: Stürmer Dietz wechselt nach Österreich

In der aktuellen Saison kommt Florian Dietz (26) auf lediglich vier Kurzeinsätze beim 1. FC Köln. © Federico Gambarini/dpa

Das hat der Klub am Sonntag offiziell bestätigt. Demnach wird der 26-jährige Angreifer in der Rückrunde für den österreichischen Bundesligisten SCR Altach auflaufen.

"Flo passt gut zur Spielausrichtung von Altach und zu den Anforderungen der österreichischen Bundesliga, sodass die Voraussetzungen für eine ergiebige Leihe gegeben sind", meint FC-Sportgeschäftsführer Christian Keller (46) dazu.

Dietz läuft seit Sommer 2021 für die Kölner auf und wurde ursprünglich für die Zweitvertretung der Geißböcke verpflichtet. Mit 13 Toren in seiner Debütsaison empfahl sich der groß gewachsene und bullige Stürmer allerdings für die Profi-Mannschaft, in der er in der Saison 2022/23 sein Debüt feiern durfte.

Insgesamt kommt Dietz, der bereits mehrfach von schweren Knieverletzungen zurückgeworfen wurde, auf 27 Einsätze für die FC-Profis. Dabei gelangen ihm drei Tore, unter anderem traf er in der Conference League gegen Fehervar und Slovacko.