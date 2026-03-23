Neuer Co-Trainer nach Kwasniok-Knall gefunden: 1. FC Köln setzt auf Erfahrung pur

Köln - Die nächste Personalentscheidung nach dem Kwasniok-Knall am Sonntag ist beim 1. FC Köln gefallen: Armin Reutershahn (66) wird neuer Co-Trainer der Geißböcke.

Armin Reutershahn (66) arbeitete unter anderem schon für Borussia Dortmund. (Archivfoto) © David Inderlied/dpa

Der 66-Jährige steht ab sofort an der Seite des neuen Cheftrainers René Wagner (37).

"Armin bringt große Erfahrung als Co-Trainer mit und wird René mit seiner fachlichen Kompetenz sowie dem Wissen, das er auf seinen zahlreichen Stationen gesammelt hat, in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft unterstützen", meint FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40).

Reutershahn blickt in der Tat auf eine lange Karriere zurück: 1991 begann der gebürtige Duisburger seine Trainerlaufbahn als Co bei Bayer 05 Uerdingen.