Neuer Co-Trainer nach Kwasniok-Knall gefunden: 1. FC Köln setzt auf Erfahrung pur
Köln - Die nächste Personalentscheidung nach dem Kwasniok-Knall am Sonntag ist beim 1. FC Köln gefallen: Armin Reutershahn (66) wird neuer Co-Trainer der Geißböcke.
Der 66-Jährige steht ab sofort an der Seite des neuen Cheftrainers René Wagner (37).
"Armin bringt große Erfahrung als Co-Trainer mit und wird René mit seiner fachlichen Kompetenz sowie dem Wissen, das er auf seinen zahlreichen Stationen gesammelt hat, in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft unterstützen", meint FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40).
Reutershahn blickt in der Tat auf eine lange Karriere zurück: 1991 begann der gebürtige Duisburger seine Trainerlaufbahn als Co bei Bayer 05 Uerdingen.
Es folgten langjährige Engagements als Assistenztrainer unter anderem beim Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, dem 1. FC Nürnberg, dem VfB Stuttgart, der TSG 1899 Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.
Zuletzt stand er als Co-Trainer in der Saison 2024/25 bei Hertha BSC an der Seitenlinie.
Titelfoto: David Inderlied/dpa