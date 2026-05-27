Trotz vieler Einsätze: 1. FC Köln verzichtet auf Özkacar

Trotz 27 Einsätzen in der vergangenen Saison wird Cenk Özkacar (25) den 1. FC Köln verlassen müssen. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

Die Rheinländer ziehen eine Kaufoption für den 25 Jahre alten Türken nicht, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Özkacar war in der vergangenen Saison vom FC Valencia ausgeliehen gewesen und bestritt 27 Partien für den FC, davon 21 von Beginn an.

"Der Abschied tut mir im Herzen weh. Er ist ein toller Charakter, der uns selbst in dem Gespräch, in dem wir ihm unsere Entscheidung mitgeteilt haben, sofort alles Gute für die Zukunft gewünscht hat", wird Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler (40) in einer Vereinsmitteilung zitiert.