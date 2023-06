Obwohl sein Abgang schon kommuniziert wurde: Bleibt dieser Star doch beim 1. FC Köln?

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der 28-Jährige insgesamt 40 Pflichtspiele für die Rheinländer. Dabei erzielte der defensive Mittelfeldspieler acht Tore und bereitete ein weiteres vor.

Denn sollten die Verhandlungen mit anderen Klubs nicht zu einem Ergebnis führen, würden die Kölner den Sechser mit Kusshand zurücknehmen. "Wir haben es immer gesagt, die Tür für Ellyes bleibt offen. Ich würde ihn sofort nehmen", sagte der Coach der Domstädter in der Donnerstagsausgabe des "Kicker".

Vor allem finanziell könnte sich der Deal für den defensiven Mittelfeldspieler lohnen. Beim italienischen Spitzenklub soll der Tunesier zwei Millionen Euro netto verdienen. Damit würde er deutlich mehr bekommen als derzeit beim 1. FC Köln, wo sein Vertrag noch bis zum 30. Juni dieses Jahres läuft.

Schon 2021 hatte es Gerüchte um den Sechser und dem Klub aus der Lombardei gegeben, ein Angebot erhielten die Domstädter jedoch nie.

Wo es den 28-Jährigen schlussendlich hinzieht, steht noch in den Sternen. Neben den Anfragen aus Mailand und London sollen auch Europa-League-Sieger FC Sevilla, der FC Valencia, Celta Vigo, die von José Mourinho trainierte AS Roma und Sporting Lissabon Interesse am laufstarken Mittelfeldspieler haben, der vom "Kicker" zum besten Sechser der Bundesliga gekürt wurde.