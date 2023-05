Offene Worte der Klub-Ikone: Lukas Podolski bedauert seine Zeit beim 1. FC Köln

Köln - Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (38) bedauert, dass er in schwierigen Jahren bei seinem Herzensklub 1. FC Köln gespielt hat.

Er stieg mit dem Klub dreimal aus der Fußball-Bundesliga ab und einmal auf. 2017 qualifizierten sich die Kölner erstmals seit 25 Jahren für den Europacup, in der laufenden Saison spielten sie erneut international.

Der inzwischen fast 38 Jahre alte Podolski, der bei Gornik Zabrze in seinem Geburtsland Polen unter Vertrag steht, wurde in der Jugend des FC groß, gab 2003 sein Profidebüt und spielte dann bis 2006 und später noch mal von 2009 bis 2012 für den FC.

"Ich war zur falschen Zeit am für mich richtigen Ort", sagte Podolski dem " Kölner Stadt-Anzeiger " (Mittwoch): "Ich hätte liebend gerne mal mit dem FC im Europapokal gespielt, aber das war mir leider nicht vergönnt."

Dass es irgendwann in irgendeiner Funktion zum FC zurückkehrt, schien immer klar. Doch seit dem Weggang von Geschäftsführer Alexander Wehrle (48) vor einem Jahr herrsche "da Funkstille", sagte Podolski, der in Deutschland auch für den FC Bayern München spielte und in Zabrze nun seine sechste Auslandsstation im sechsten Land hat.

"Ich weiß nicht, was in ein paar Jahren passiert und wer dann die Ansprechpartner im Klub sind. Im Fußball wechseln die bekanntlich des Öfteren mal."