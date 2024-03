Personalsorgen beim 1. FC Köln verschärfen sich! Stürmer müssen vor Augsburg-Krimi aussetzen

Köln - Beim 1. FC Köln treibt das Abstiegsgespenst sein Unwesen. Vor dem richtungsweisenden Spiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (31. März) verschärfen sich nun die Personalsorgen.

Florian Dietz (25, Mitte) und Steffen Tigges (25, r.) müssen beim Training des 1. FC Köln am Mittwoch erneut aussetzen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn am Mittwoch konnten die Stürmer Florian Dietz (25, Schulterverletzung) und Steffen Tigges (25, Erkältung) ebenso wie Shootingstar Max Finkgräfe (20, Rückenprobleme) und Top-Talent Justin Diehl (19, Muskelfaserriss) nicht am Training von Timo Schultz (46) teilnehmen.

Und es kommt noch dicker: Auch Jan Thielmann (21), Eric Martel (21) und Leart Pacarada (29) sind nach ihren Länderspieleinsätzen noch nicht zurück am Kölner Geißbockheim. Zumal sich Offensiv-Routinier Mark Uth (31) nach seiner Verletzung noch im Aufbautraining befindet. Statt sich zu lichten, wird das FC-Lazarett also eher erweitert.

Um überhaupt genügend Spieler für das Training auf dem Platz zu haben, hat sich Schultz daher entschieden, die Nachwuchskicker João Pinto (19, Stürmer), Teoman Akmestanli (22, Innenverteidiger) und Julian Pauli (18, Innenverteidiger) hochzuziehen. Die drei Youngster dürfen sich vor dem 46-Jährigen beweisen, ein Einsatz gegen den FC Augsburg am Sonntag dürfte aber unwahrscheinlich sein.

Bis dahin will sich Schultz mit seiner Mannschaft jedoch auf die offensiven Abläufe konzentrieren. Und das ist auch dringend nötig: Mit nur 20 Toren hat der FC so wenige Treffer erzielen können wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga.