"Unsere 10 kehrt heim!": FC-Legende Lukas Podolski trägt bald wieder das Kölner Trikot

130 Länderspiele hat Podolski für Deutschland absolviert und gilt als großer Fan-Liebling, vor allem bei seinem Herzens-Klub 1. FC Köln . Er lief auch beim FC Bayern München , für den FC Arsenal in England und für Inter Mailand in Italien auf.

"Die Region Köln als Stadt, der Verein, die Fans haben mir so viel gegeben und mich auch gepusht", wird Podolski in einer ProSieben-Mitteilung zitiert.

"Daher wollte ich einfach wieder zurückkommen und dieses Spiel machen. Um einfach Danke zu sagen. Danke an die Stadt Köln. Danke an die Fans. Danke an den Verein. Danke an alle, die mich da begleitet haben."