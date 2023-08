Pokalsieg teuer bezahlt: Köln-Trainer Baumgart schießt gegen den DFB

"Ich denke, die Erste und Zweite Liga haben ganz klar gegen Montagsspiele plädiert - aber wir haben am Montag gespielt", schoss der Kult-Trainer in Richtung DFB.

Was den passionierten Schiebermützen-Träger nach dem Abpfiff trotz des Erfolgs so auf die Palme brachte, war vor allem die Ansetzung der Partie am Montagabend um 20.45 Uhr.

Osnabrücks Maxwell Gyamfi (23, l.) und Kölns Sargis Adamyan (30) kämpfen um den Ball. © Friso Gentsch/dpa

Die Domstädter hingegen sind gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Dank eines Doppelschlages in der Verlängerung besiegte der FC den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück mit 3:1 und zog nur mit größter Mühe in die zweite Runde ein.

Benno Schmitz (28) hatte die Rheinländer in der 43. Minute in Führung gebracht. In der 73. Minute markierte Charalambos Makridis (27) den Ausgleich. Der VfL-Stürmer traf im Nachschuss, nachdem er zuvor einen Elfmeter vergeigt hatte.

Erst in der Extraschicht stellten Neu-Papa Sargis Adamyan (30, 93. Minute) und Abwehrkante Julian Chabot (25, 96.) die Weichen auf Sieg. Zu diesem Zeitpunkt standen zwei Stars schon nicht mehr auf dem Platz: Davie Selke (28) und Mark Uth (31)!

Letzterer kam im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erst in der 87. Minute für Luca Waldschmidt (27) in die Partie, musste in der Verlängerung aber vorzeitig wieder raus.