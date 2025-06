Verstärkung für die Abwehr gefunden? 1. FC Köln will Ex-Berliner an den Rhein holen

Nach drei Jahren im Dienst von Hertha BSC will Außenverteidiger Jonjoe Kenny (28) den nächsten Schritt machen und wieder erstklassig spielen. © Daniel Karmann/dpa

Angeblich befinde sich FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39) sogar bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem ehemaligen englischen U-Nationalspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit zu den absoluten Dauerbrennern bei Hertha BSC gehört hatte.

Das berichtet die Kölnische Rundschau unter Berufung auf eigene Informationen.

In Köln soll Kenny demnach Jusuf Gazibegovic (25) auf der rechten Abwehrseite Konkurrenz machen. Der bosnische Nationalspieler kam zwar erst in der Winterpause in die Domstadt, konnte bislang aber kaum überzeugen.

Hinzu kommt: Während Gazibegovic seine Stärken vornehmlich als klassischer Rechtsverteidiger in einer Viererkette hat, setzt Neu-Trainer Lukas Kwasniok (44) für seine favorisierte Dreierkette eher auf offensivstarke und spielintelligente Außenspieler - und hier kommt Kenny ins Spiel: In 32 Partien war der 28-Jährige in der abgelaufenen Saison an neun Toren direkt beteiligt (ein Tor, acht Vorlagen).