18.10.2023 13:14 Schock vor dem rheinischen Derby zwischen Köln und Gladbach: Polizei sperrt Ultras aus!

Am Sonntag steht in der Bundesliga das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach an. Schon im Vorfeld trifft die Polizei harte Maßnahmen.

Von Florian Fischer

Köln - Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) steht in der Fußball-Bundesliga das 97. Rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach an. Schon im Vorfeld trifft die Polizei harte Maßnahmen. Die Polizei rechnet beim Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach mit rund 1000 gewaltbereiten Anhängern. © Thomas Banneyer/dpa Wie nun bekannt wurde, haben die Behörden gegen sechs Männer aus den Ultraszenen der beiden Vereine im Vorfeld des Spiels Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen. Insgesamt werden bei der als Risikobegegnung eingestuften Partie am Wochenende mehr als 1200 Beamte vor Ort sein, denn man erwartet sowohl vom Effzeh als auch von den Fohlen etwa 500 gewaltbereite Anhänger. "Ich wünsche uns allen eine friedliche, spannende sowie stimmungsvolle Begegnung, bei der trotz aller Rivalität der Sport und die Sicherheit im Vordergrund stehen. Wir werden konsequent gegen diejenigen vorgehen, die Straftaten im Rahmen dieses Fußballspiels begehen wollen. Als Polizei unterscheiden wir nur zwischen friedlichen Fans und Gewalttätern", kündigt der leitende Polizeidirektor Martin Lotz, der zusammen mit seinem Führungsstab den Einsatz leiten wird, an. 1. FC Köln 1. FC Köln in der Krise: Baumgart vor dem Aus? Jetzt bekennt Sport-Chef Keller Farbe Allen anderen Besuchern empfiehlt Lotz, sich von den "Gewalttätern zu distanzieren". "Bei aller Rivalität, verhalten Sie sich sportlich fair und gehen Sie nicht auf mögliche Provokationen ein, damit es ein schöner Fußballnachmittag wird!", so der Polizeidirektor. Nach desaströsem Start: 1. FC Köln hofft auf ersten Saisonsieg Auch sportlich ist das 97. Rheinderby ein sehr brisantes, denn beide Mannschaften stehen noch nicht da, wo sie eigentlich hinwollen. Während die Fohlen unter ihrem neuen Trainer Gerardo Seoane (44) mit sechs Zählern wenigstens Tabellenzwölfter sind, zieren die Domstädter das Tabellenende. Bisher sprang für die Elf von Coach Steffen Baumgart (51) noch kein einziger Saisonsieg heraus. Dazu konnte man erst einen mickrigen Punkt holen. Zuletzt mussten die Geißböcke sich im kleinen Derby bei Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen mit 0:3 geschlagen geben. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 7 23:6 19 2 VfB Stuttgart 7 22:8 18 3 FC Bayern München 7 23:6 17 4 Borussia Dortmund 7 16:8 17 5 TSG 1899 Hoffenheim 7 16:11 15 6 RB Leipzig 7 16:6 14 7 VfL Wolfsburg 7 10:9 12 8 Eintracht Frankfurt 7 6:5 10 9 SC Freiburg 7 7:13 10 10 1. FC Heidenheim 1846 7 10:15 7 11 SV Darmstadt 98 7 12:19 7 12 Borussia Mönchengladbach 7 13:16 6 13 1. FC Union Berlin 7 11:14 6 14 SV Werder Bremen 7 12:17 6 15 FC Augsburg 7 10:17 5 16 VfL Bochum 1848 7 5:19 4 17 1. FSV Mainz 05 7 6:19 2 18 1. FC Köln 7 4:14 1 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa