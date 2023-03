Steffen Tigges gegen Anthony Modeste: Welcher Stürmer bricht den Fluch?

Köln - Wer hat am Ende der kommenden 90 Minuten die Stürmer-Nase vorn? Am Samstag gastiert der kriselnde 1. FC Köln bei Borussia Dortmund . Mit von der Partie sind auch Anthony Modeste (34) und Steffen Tigges (24)!

Nur zwei Tore in 24 Einsätzen konnte der Franzose seitdem sammeln. Anders als beim Effzeh kommt der kopfballstarke Stoßstürmer im Pott überhaupt nicht in Fahrt. Lediglich sein später Ausgleichstreffer im Heimspiel gegen die Bayern wird den Dortmundern lange Zeit im Gedächtnis bleiben.

Es war der Wechsel im vergangenen Sommer! Torjäger Anthony Modeste wechselte als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller (28) die Seiten und schloss sich dem BVB an - seine Zeit in Dortmund? Bislang eine einzige Enttäuschung...

Jubel längst vergangener Tage: Am 21. Januar erzielte Steffen Tigges (2.v.r.) das bis dato letzte Stürmer-Tor des FC! © Rolf Vennenbernd/dpa

Die liefert der 194 cm große Angreifer bis dato nicht wirklich. Lediglich beim fulminanten und spektakulären 7:1 gegen Werder Bremen ließ Tigges seine Klasse aufblitzen, knipste zweifach und legte sogar noch einen Treffer auf.

Was ihn allerdings auch zur tragischen Figur im FC-Sturm machte. Denn wie sich im Laufe der vergangenen Spiele herausstellte, war es der 24-Jährige, der das vorerst letzte Stürmer-Tor der Kölner erzielte! Und das am 21. Januar.

Jetzt gibt es also das direkte Duell zweier Stürmer, die mit weitaus mehr Vertrauen zu ihren Klubs wechselten und dieses im Laufe der letzten Monate sukzessiv verspielten. Fraglich ist, ob BVB-Flop Modeste überhaupt für Haller eingewechselt wird oder ob Trainer Edin Terzic (40) einen anderen ins Rennen schickt.

Steffen Baumgart werden auch in Dortmund die Hände gebunden sein - er muss auf Tigges setzen. Auch Teamkollege Davie Selke (28) spielt seit seinem Wechsel im Januar nach Köln unter seinen Möglichkeiten und wurde sogar zuletzt von TV-Moderator Micky Beisenherz (45) aufs Korn genommen. "Matthijs de Ligt (Abwehrspieler bei Bayern München, Anm. d. R.) hasst Tore, so wie Davie Selke in Köln, liebe Grüße." Rächt sich der Effzeh am Samstag im Signal-Iduna-Park?