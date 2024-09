Torwart-Zoff beim 1. FC Köln: Keeper Schwäbe mit brisanten Aussagen in Richtung Verein

Verabschiedet sich Marvin Schwäbe (29) vom 1. FC Köln? Der Keeper könnte den Verein noch verlassen. © Harry Langer/dpa

"Vor dieser Saison habe ich von verschiedenen Seiten erfahren, dass ich ins zweite Glied rücken soll und Jonas Urbig die Nummer eins wird. Das war für mich natürlich extrem bitter, gerade wenn man ans Leistungsprinzip glaubt", kritisiert der Keeper im Gespräch mit dem Kicker.

Nachdem klar gewesen sei, wie die Situation ist, habe er verständlicherweise nach Alternativen gesucht. Denn: "Ich will ja spielen. Ich weiß natürlich auch, was ich am 1. FC Köln habe und dass ich hier zum Bundesligaspieler gereift bin. Dementsprechend war klar für mich, dass ich nicht einfach sage: Ich gehe definitiv. So wie es jetzt ist, ist es natürlich nicht zufriedenstellend", führt der ehemalige Torhüter von Dynamo Dresden aus.

Der 29-Jährige fühlt sich von den Geißböcken hintergangen und dementiert die Sichtweise der Kölner Verantwortlichen, dass er den Klub auf jeden Fall verlassen wollte.

Zudem hinterfragt er, ob es bei den Domstädtern wirklich nach Leistung geht. Erste Andeutungen in diese Richtung hat es von ihm schon beim Abstiegs-Endspiel in Heidenheim (1:4) gegeben.