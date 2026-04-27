Transfer-Knall beim 1. FC Köln? England-Klub hat keinen Bock mehr auf Said El Mala

Köln - Monatelang hat Brighton & Hove Albion aus England um Said El Mala (19) vom 1. FC Köln gebuhlt. Jetzt soll es hinter den Kulissen zum Knall gekommen sein. Darf das den FC-Fans Hoffnung machen?

Said El Mala könnte dem 1. FC Köln womöglich noch die nächste Saison erhalten bleiben. © Harry Langer/dpa

Immer wieder hatten die Engländer unter Trainer Fabian Hürzeler (33) zu verstehen gegeben das Ausnahmetalent der Geißböcke für rund 35 Millionen Euro auf die Insel holen zu wollen.

Mittlerweile sollen sich die langen Verhandlungen allerdings um 180 Grad gedreht haben! Denn laut des Kölner Stadt-Anzeigers scheint der England-Klub sein Angebot zurückgezogen zu haben.

Sogar ein Treffen - das die Klub-Bosse der Seagulls in die Wege geleitet haben - habe erst gar nicht stattgefunden.

Ausschlaggebender Punkt für die gescheiterten Verhandlungen soll die Preisvorstellung der Geißböcke gewesen sein. Schon länger ist bekannt, dass Geschäftsführer Thomas Kessler (40) für El Mala rund 50 Millionen Euro einnehmen will. Bleibt der Senkrechtstarter der laufenden Saison womöglich noch ein Jahr beim FC?