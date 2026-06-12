Transfer endgültig fix: 1. FC Köln verpflichtet Abwehr-Talent
Von Jana Glose
Köln - Der 1. FC Köln hat Abwehr-Talent Jahmai Simpson-Pusey fest verpflichtet. Der Bundesligist stattete den in der Winterpause zunächst auf Leihbasis von Manchester City geholten 20 Jahre alten Engländer mit einem Vertrag bis 2030 aus, wie der Verein mitteilte.
In der Rückrunde bestritt der zwölf Jahre im Nachwuchs der Citizens ausgebildete Innenverteidiger zuletzt elf Partien für den FC.
"Jahmai hat sich seit seinem Wechsel im Winter sehr schnell bei uns eingefunden und die Herausforderung auf diesem Niveau direkt angenommen. Mit seinen Leistungen hat er gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun langfristig an den FC binden konnten", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.
Laut Medienberichten sollen die Kölner rund fünf Millionen Euro für den Zugang zahlen.
"Ich habe hier viel Spielzeit bekommen und der Klub hat viel Vertrauen in mich gesetzt. Dafür bin ich dankbar und deshalb wollte ich auch in Köln bleiben. Die Spielzeit, die Fans, der Klub – das fühlt sich alles sehr gut an für mich", sagte Simpson-Pusey, der in seiner Zeit in Manchester zu sechs Profieinsätzen unter Trainer Pep Guardiola (55) kam.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa