Transfer endgültig fix: 1. FC Köln verpflichtet Abwehr-Talent

Köln - Der 1. FC Köln hat Abwehr-Talent Jahmai Simpson-Pusey fest verpflichtet. Der Bundesligist stattete den in der Winterpause zunächst auf Leihbasis von Manchester City geholten 20 Jahre alten Engländer mit einem Vertrag bis 2030 aus, wie der Verein mitteilte.

Jahmai Simpson-Pusey (20) bleibt dem 1. FC Köln erhalten. © Federico Gambarini/dpa

In der Rückrunde bestritt der zwölf Jahre im Nachwuchs der Citizens ausgebildete Innenverteidiger zuletzt elf Partien für den FC.

"Jahmai hat sich seit seinem Wechsel im Winter sehr schnell bei uns eingefunden und die Herausforderung auf diesem Niveau direkt angenommen. Mit seinen Leistungen hat er gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun langfristig an den FC binden konnten", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.

Laut Medienberichten sollen die Kölner rund fünf Millionen Euro für den Zugang zahlen.