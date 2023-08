Transfer perfekt? 1. FC Köln soll Flügelflitzer von Europa-League-Sieger an der Angel haben

Faride Alidou (r.) steht seit Sommer 2022 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag und kam bislang auf 21 Pflichtspiele für die Adler. © IMAGO / Beautiful Sports

Nach Angaben der BILD sollen sich die Geißböcke die Dienste von Faride Alidou (22) gesichert haben!

Schon in der vergangenen Woche war über das Interesse des Effzeh am Deutschen U21-Nationalspieler berichtet worden. Jetzt sollen Geschäftsführer Christian Keller (44) und Co. den Wechsel unter Dach und Fach bringen.

Das Fachmagazin Kicker berichtet sogar schon von einer Einigung über eine einjährige Leihe zwischen dem FC und der Eintracht.

Kommt Alidou sogar schon vor dem 1. Spieltag bei Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) an den Rhein?

"Wir bemühen uns um einen Offensiv-Spieler, daraus machen wir keinen Hehl. Aber es gibt bei Weitem keine Einigung", hieß es noch jüngst von Trainer Steffen Baumgart (51).