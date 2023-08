Transfer-Sensation um "Tony" Modeste? Bei diesem Verein hält sich der Ex-FC-Kicker fit

Zweimal schoss Anthony Modeste (35) den 1. FC Köln nach Europa, ehe sein Kapitel in der Domstadt in der vergangenen Spielzeit endgültig beendet wurde.

Köln - Zweimal schoss Anthony Modeste (35) den 1. FC Köln nach Europa, ehe sein Kapitel in der Domstadt in der vergangenen Spielzeit endgültig beendet wurde. Zuletzt sparte der Angreifer auch nicht mit Kritik an seinem Ex-Verein.

Der Franzose absolvierte in der vergangenen Spielzeit noch ein Spiel im DFB-Pokal für den 1. FC Köln. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa "Wir liebten uns so sehr, dass aus Liebe leider bei manchen Fans Wut wurde. (...) Dann werde ich mit 34 Jahren am Ende nach Dortmund verkauft und werde zum Staatsfeind Nummer eins in der Stadt. Das verstehe ich nicht", packte der 35-Jährige gegenüber der "Bild" aus. Für rund 5,5 Millionen Euro tauschte Modeste im Transfersommer 2022 das FC-Trikot gegen das Jersey des BVB und spülte seinem klammen Ex-Verein dadurch ordentlich Kohle in die Kassen. "Erklären Sie mir, warum ich so viel Kritik erhalte? In all meinen Jahren hier habe ich gegen viele Spieler gespielt, die den FC verlassen haben und die nie mit diesem Hass zu kämpfen hatten. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Ex-Spieler aus Köln mit so viel Leidenschaft ausgepfiffen wurde wie ich." 1. FC Köln Noch drei Neue für den Effzeh? Das sind die weiteren Transfer-Pläne des 1. FC Köln Nun ist der Angreifer nach Köln zurückgekehrt und hält sich im Rheinland bei einem Viertligisten fit.

