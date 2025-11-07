Trotz Vertrag bis 2027: Verlässt Linton Maina den 1. FC Köln im Winter?

Köln - Trotz seiner Vertragsverlängerung im Sommer will Flügelflitzer Linton Maina (26) den 1. FC Köln voraussichtlich im Winter verlassen. Lässt der Effzeh den 26-Jährigen womöglich zur direkten Konkurrenz ziehen?

Linton Maina (r.) war einer der Erfolgsgaranten für den jüngsten Aufstieg der Klubhistorie. © Marius Becker/dpa

Der Außenbahnspieler gehört in der laufenden Saison nicht unbedingt zu den Gewinnern unter Neu-Trainer Lukas Kwasniok (44).

Laut Sport.de soll Maina deshalb seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt haben.

Zuletzt stand der ehemalige Hannoveraner beim 4:1 gegen den Hamburger SV in der Startelf, wurde nach 67 Minuten jedoch durch Said El Mala (19) ersetzt.

Interessenten soll es für Maina offenbar genug geben. Bereits vor seiner Vertragsverlängerung bis 2027 hatten sich dem Bericht zufolge Mainz 05, Union Berlin, Hamburg, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach für ihn interessiert haben.