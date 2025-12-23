Strafe bekannt: Hinrunden-Aus für Abwehrjuwel des 1. FC Köln

Köln - Nach der Roten Karte im Heimspiel gegen Union Berlin (0:1) muss der 1. FC Köln längere Zeit auf Rav van den Berg (21) verzichten.

Der Niederländer trottete nach dem Platzverweis gegen Union Berlin vom Platz. © Marius Becker/dpa

Der Niederländer hatte kurz vor Spielende einen Konter der Eisernen mit dem rechten Arm unterbunden und daraufhin den Platzverweis kassiert.

Jetzt steht fest: Der 21-Jährige wird für zwei Spiele gesperrt! Er verpasst damit sowohl das Duell beim 1. FC Heidenheim (10. Januar) als auch das Heimspiel gegen den FC Bayern (14. Januar).