Strafe bekannt: Hinrunden-Aus für Abwehrjuwel des 1. FC Köln
Köln - Nach der Roten Karte im Heimspiel gegen Union Berlin (0:1) muss der 1. FC Köln längere Zeit auf Rav van den Berg (21) verzichten.
Der Niederländer hatte kurz vor Spielende einen Konter der Eisernen mit dem rechten Arm unterbunden und daraufhin den Platzverweis kassiert.
Jetzt steht fest: Der 21-Jährige wird für zwei Spiele gesperrt! Er verpasst damit sowohl das Duell beim 1. FC Heidenheim (10. Januar) als auch das Heimspiel gegen den FC Bayern (14. Januar).
Schon in den vergangenen Wochen war FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) zunehmend kreativ gefragt, um die Abwehrsorgen in Grenzen zu halten.
Neben van den Berg fallen auch Timo Hübers (29), Luca Kilian (26) und Joel Schmied (27) noch aus.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa