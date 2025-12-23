Strafe bekannt: Hinrunden-Aus für Abwehrjuwel des 1. FC Köln

Die Rote Karte gegen Union Berlin kommt Rav van den Berg teuer zu stehen. Der Niederländer fällt für den Rest der Hinrunde aus.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nach der Roten Karte im Heimspiel gegen Union Berlin (0:1) muss der 1. FC Köln längere Zeit auf Rav van den Berg (21) verzichten.

Der Niederländer trottete nach dem Platzverweis gegen Union Berlin vom Platz.
Der Niederländer trottete nach dem Platzverweis gegen Union Berlin vom Platz.  © Marius Becker/dpa

Der Niederländer hatte kurz vor Spielende einen Konter der Eisernen mit dem rechten Arm unterbunden und daraufhin den Platzverweis kassiert.

Jetzt steht fest: Der 21-Jährige wird für zwei Spiele gesperrt! Er verpasst damit sowohl das Duell beim 1. FC Heidenheim (10. Januar) als auch das Heimspiel gegen den FC Bayern (14. Januar).

Schon in den vergangenen Wochen war FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) zunehmend kreativ gefragt, um die Abwehrsorgen in Grenzen zu halten.

Neben van den Berg fallen auch Timo Hübers (29), Luca Kilian (26) und Joel Schmied (27) noch aus.

Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa

Mehr zum Thema 1. FC Köln: