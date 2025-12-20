Wieder die Nachspielzeit! Joker Schäfer schießt Union zum Sieg in Köln

Köln - Der 1. FC Köln und die Nachspielzeit werden keine Freunde mehr! Wieder verlieren die Geißböcke kurz vor Schluss wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Andras Schäfer trifft für Union Berlin mitten ins Herz der Gastgeber.

Andras Schäfer jubelt über seinen Treffer in der Nachspielzeit. Kölns Said El Mala kann es nicht fassen. © Marius Becker/dpa

Nach einer nicht gut geklärten Ecke der Hausherren nahm der Ungar den Ball per Volley und schweißte die Kugel unhaltbar für Köln-Keeper Marvin Schwäbe ein (90. +.1)

Zuvor hatten die Domstädter die Partie weitestgehend unter Kontrolle, doch nach einem Platzverweis gegen Rav van den Berg (82.) wendete sich das Blatt.

Zunächst ließ Livan Burcu die Möglichkeit zur Führung noch liegen, doch dann schlug Schäfer in der Nachspielzeit zu.

Für Aufsehen sorgte vor allem der jetzige FC-Trainer Lukas Kwasniok. Zum einen, weil er kurz vor Weihnachten in einem Ugly-Sweater der Geißböcke an der Seitenlinie stand und zum anderen, weil er Supertalent Said El Mala zunächst auf der Bank ließ.

Ohne den U-Nationalspieler, der in dieser Saison bereits sechs Tore selbst und ein weiteres vorbereiten konnte, taten sich die Domstädter schwer, das Bollwerk der Gäste zu durchbrechen.

Die beiden besten Torchancen für die Hausherren hatte Jakub Kaminski, der zunächst an Frederik Rönnow scheiterte (6.) und dann am Gehäuse vorbeischoss (23.).

Während Union Berlin auf dem fünften Tabellenplatz überwintern wird, ist der 1. FC Köln seit Anfang November sieglos und beendet das Jahr auf dem elften Rang.