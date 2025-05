Umbruch beim 1. FC Köln: Das ist der Plan von Neu-Boss Thomas Kessler

Köln - Der 1. FC Köln und Neu-Sportdirektor Thomas Kessler (39) stehen nach dem geglückten Aufstieg in die Bundesliga vor einem personellen Umbruch. Doch der Ex-Keeper fühlt sich gut gewappnet für die großen Herausforderungen.

Thomas Kessler (39) ist seit Sommer 2000 für den 1. FC Köln aktiv - zunächst als Spieler, seit dem Ende seiner Profilaufbahn als Funktionär. © Marius Becker/dpa

Ganz oben auf der To-do-Liste des 39-Jährigen steht dabei die Suche nach einem Nachfolger für Kult-Coach Friedhelm Funkel (71). Der Krefelder hatte den Rheinländern in der vergangenen Woche abgesagt, weil er nicht genügend Vertrauen in der Führungsetage gespürt hat.

Dennoch will Kessler keine Schnellschüsse wagen, sondern ruhig und bedacht einen neuen Übungsleiter suchen.

"Ich werde ganz in Ruhe Gespräche führen, mir meine Gedanken machen und mich dann für einen Trainer entscheiden, der in meinen Augen am besten zum FC und unserem Standort passt", betont der Sportdirektor gegenüber der BILD.

Wichtig dabei sei insbesondere die "menschliche Komponente", führt Kessler aus und ergänzt: "Er muss eine gewisse Offenheit gegenüber den Menschen hier haben und im Spielstil flexibel sein."