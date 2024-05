Unruhe beim FC Köln: So erklärt "der nette Herr Schultz" die Diehl-Suspendierung

Köln - Es hätte eine tolle Erfolgsgeschichte werden können, blieb aber letztlich ein nicht eingelöstes Versprechen: Eigengewächs Justin Diehl (19) wird nicht mehr für den 1. FC Köln auflaufen. Der Bundesliga -Klub hat das Top-Talent suspendiert - und nun erklärt, was zu der drastischen Maßnahme geführt hat.

FC-Cheftrainer Timo Schultz (46) hat klare Worte für die Aktion von Jungprofi Justin Diehl (19) gefunden. © Tom Weller/dpa

Den Last-Minute-Sieg seiner Mannschaft am vergangenen Samstag (11. Mai) gegen Union Berlin verpasste der Offensivspieler, weil der aus sportlichen Gründen nicht für den Kader nominierte 19-Jährige nicht im heimischen Rheinenergie-Stadion war, sondern lieber die Hochzeit eines Freundes feierte.

Ein Unding für die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Klubs aus dem Rheinland. Immerhin kämpft der FC momentan um den überlebenswichtigen Klassenverbleib in der Bundesliga.

Dementsprechend angesäuert haben sich am Donnerstag (16. Mai) dann auch die Verantwortlichen zur erneuten Diehl-Posse geäußert. "Justin hat sich nicht so verhalten, wie wir es erwarten im Mannschaftssport", meinte etwa Lizenzbereich-Leiter Thomas Kessler (38) auf der Pressekonferenz zum Heidenheim-Spiel am Samstag (18. Mai).

Deswegen sei der Jugendspieler, der nach der Saison ohnehin ablösefrei zum VfB Stuttgart wechseln wird, sowohl für das Mannschaftstraining als auch das Abstiegsfinale in Heidenheim suspendiert worden.